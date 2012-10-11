Оптово-розничная компания детских игрушек и канцтоваров.Требуется разработать фирменный стиль, логотип и на основании них - дизайн сайта. Сайт информационного содержания + интернет-магазин. Имеется название сети магазинов, а также известные бренды, продаваемые в магазинах. В случае ...
Приватно для Дмитрий Ковальчука (Dmitrynew)
Необходим фирменный стиль для ДВД-проекта
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