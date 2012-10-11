Приватно для Дмитрий Ковальчука (Dmitrynew)

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен2 заявки131 просмотр

Необходим фирменный стиль для ДВД-проекта

13 лет назад
mrjob
43 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$70
5 дней
Конкретно этот проект дался не сразу, как остальные, но как раз поэтому в процессе работы над ним и проявилось усердие и профессионализм Дмитрия - в результате дошли до окончательного варианта и все остались довольны.
Даже не знаю, что еще написать) Всё было интересно и отлично.

Заявки фрилансеров

Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад