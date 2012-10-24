Логотип и фирменный стиль для интернет-магазина

Приветствую.

Нужно создать логотип и фирменный стиль для нового интернет-магазина. В ассортименте магазина - дизайнерские игрушки и очень качественные и большие модели реальных автомобилей. Игрушки не для детей, а для взрослых людей. Стиль нужен спокойный, чистый и современный. По логотипу - есть одна идея.

Все подробности расскажу в личной переписке с подходящим исполнителем.

Оплата - ТОЛЬКО Yandex-Деньги или перевод на карту Visa.

Пожалуйста, при подаче заявки указывайте сумму, за которую вы готовы выполнить проект такого типа. Что бы понимать порядок цены.

Ничего сложного или сверхестественного в задаче нет. Заявки без указания бюджета даже не будут рассматриваться.