Логотип и фирменный стиль для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен28 заявок281 просмотр

Приветствую.

Нужно создать логотип и фирменный стиль для нового интернет-магазина. В ассортименте магазина - дизайнерские игрушки и очень качественные и большие модели реальных автомобилей. Игрушки не для детей, а для взрослых людей. Стиль нужен спокойный, чистый и современный. По логотипу - есть одна идея.

Все подробности расскажу в личной переписке с подходящим исполнителем.

Оплата - ТОЛЬКО Yandex-Деньги или перевод на карту Visa.

Пожалуйста, при подаче заявки указывайте сумму, за которую вы готовы выполнить проект такого типа. Что бы понимать порядок цены.

Ничего сложного или сверхестественного в задаче нет. Заявки без указания бюджета даже не будут рассматриваться.

13 лет назад
cuHopTuK
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$120
6 дней
Дарья уже во второй раз выручила в трудной ситуации! Всё было сделано на отлично, спасибо!
Спасибо Александру за заказ! Все было понятно объяснено, поэтому работать было одно удовольствие!
gebels7777
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$60
5 дней
Олег сам настоял на том, что бы я официально принял его исполнителем на проект. Сам назвал удобные для себя сроки (я за язык не тянул, не торопил). В течении этого срока не было задано ни одного вопроса по работе. В назначенный день, я не получил даже какого-либо сообщения о задержке сроков. Через сутки Олег сообщил о каких-то трудностях и пообещал всё сделать в самое ближайшее время. Еще через 24 часа, не получив ничего, я сообщил, что отказываюсь от дальнейшего сотрудничества. В итоге - 6 дней потерял. Предоплату не делал, поэтому зла не держу. Портфолио мне понравилось.
Технике свойственно выходить из строя в неподходящий момент. Без всяких предупреждений Вы отказались от моих услуг, в то время когда я заканчивал работу. Ну да ладно, можно было хотя бы негативный отзыв не ставить?

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
gebels7777
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад