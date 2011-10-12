Фирменный стиль, дизайн презентации, дизайн сайта

Задача состоит из трех этапов, которые выполняются поочередно.

-Создание логотипа и фирменного стиля компании

-Создание дизайна презентации о компании

-Создание дизайна сайта компании

Компания занимается продажей энергосберегающих светодиодных светильников для объектов различного назначения. Основной задачей компании является внедрение светильников для снижения потребления электроэнергии и улучшения условий пребывания человека в местах работы и отдыха, не зависимо от времени суток и окружающей среды.

В дизайне хотелось бы видеть, смелые современные, креативные идеи связанные с тематикой энергосберегающих светодиодных светильников.