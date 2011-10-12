Сделать брэндбук

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт4 заявки125 просмотров

Требуется сделать брэндбук.

Кто это умеет и уже делал, пишите стоимость и сроки, я понимаю, что сроки будут примерные.

13 лет назад
igorilla
Игорь 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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