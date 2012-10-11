Фирменный стиль для пекарни на основе логотипа.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен17 заявок296 просмотров

На основе логотипа сделать фирменный стиль:

визитка

фирменный бланк

каталог для хлебобулочной продукции (формат складного А4)

таблички для кабинетов (200х100 мм)

табличка для входа (200х300 мм)

фирменный ценник 80х60 мм ( для витрины)

+++ возможна еще какая-то мелочевка

адреса и телефоны — ставьте выдуманные

выбранный исполнитель показывает 2-3 эскиза, например визитки - какую идею мы выбираем, ту и развиваем дальше.

Сдача материала строго в Аi размерами 1 к 1.

Вся работа нужна из серии доделать до конца — будут даны фотографии продукции, и нужно будет вносить все требуемые изменения, возможна поэтапная оплата.

13 лет назад
autoliga
Артур 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$100
4 дня
Все действительно очень хорошо! Мы сами до конца не понимали, что нам надо в этом проекте, и Татьяна помогла в этом разобраться!
Отличный заказчик и просто приятный в общении человек)) Хорошо поработали, от сотрудничества остались только положительные эмоции. Четкое ТЗ, конкретные рекомендации и своевременная оплата. Спасибо за работу, надеюсь на дальнейшее продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад