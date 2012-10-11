Создание комплекта: 1. Логотип 2. Фирменные цвета и шрифты 3. Изображение продукта с фирменным стилем 4. Макет для печати (два вкладыша + диск) p.s. К.О.
Фирменный стиль для пекарни на основе логотипа.
На основе логотипа сделать фирменный стиль:
визитка
фирменный бланк
каталог для хлебобулочной продукции (формат складного А4)
таблички для кабинетов (200х100 мм)
табличка для входа (200х300 мм)
фирменный ценник 80х60 мм ( для витрины)
+++ возможна еще какая-то мелочевка
адреса и телефоны — ставьте выдуманные
выбранный исполнитель показывает 2-3 эскиза, например визитки - какую идею мы выбираем, ту и развиваем дальше.
Сдача материала строго в Аi размерами 1 к 1.
Вся работа нужна из серии доделать до конца — будут даны фотографии продукции, и нужно будет вносить все требуемые изменения, возможна поэтапная оплата.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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