Приватный проект для Дмитрия Ковальчука

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен2 заявки130 просмотров

Создание комплекта:

1. Логотип

2. Фирменные цвета и шрифты

3. Изображение продукта с фирменным стилем

4. Макет для печати (два вкладыша + диск)

p.s. К.О.

13 лет назад
mrjob
43 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$70
5 дней
Исполнительный, пунктуальный. К доработкам относится ответственно и профессионально. Продолжаем сотрудничество
Работа интересная; общение приятное; во всех нюансах проекта взаимно разобрались; оплата своевременная — тут есть все, что необходимо для плодотворного сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Фирменный стиль, дизайн презентации, дизайн сайта

    Задача состоит из трех этапов, которые выполняются поочередно. -Создание логотипа и фирменного стиля компании -Создание дизайна презентации о компании -Создание дизайна сайта компании Компания занимается продажей ...

    Фирменный стиль16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать брэндбук

    Требуется сделать брэндбук. Кто это умеет и уже делал, пишите стоимость и сроки, я понимаю, что сроки будут примерные.

    Фирменный стиль4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание брендбука

    $100

    Необходимо создание брендбука на основе утвержденных материалов - лого, набор корпоративных декоративных элементов, оформление документации, промо-продукции, оформления конкурса (макет, плакат, roll-up стенд и т.д.) Все материалы и носители готовы и утверждены. Требуется ...

    Фирменный стиль7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фирменный стиль молодежного отеля.

    $100

    Клиенту требуется логотип, бланк, визитка, темплейт для мэйла Название Easy-Sleep, можно Easy Sleep (без тире). Клиент: капсульный отель вроде : http://9hours.jp/details/index/ (в Европе, потому никаких восточных аллегорий) ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать макет DVD label

    $35

    Что-то аналогичное старому макету, только с новым изображением и новыми тестами. Старый макет в приложении. Новая картинка будет такой как на баннере стенда http://www.juicemaster.ru/images/up/2011/10/12_5395346_b.jpg с такой же оранжево-черной полосой и ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Фирменный стиль

    Создание комплекта: 1. Логотип 2. Фирменные цвета и шрифты 3. Изображение продукта, оформленного в фирменном стиле (ДВД-диск) 4. Макет для печати (два вкладыша + диск) Требования: вектор.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад