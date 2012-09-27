Нанести логотип на ручку, пакет и зажигалку

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен4 заявки158 просмотров

Требуется сделать красивый и информативный пакет, похожий, как на примере: лого, три иконки с текстом + контакты

Также нанести на ручку и зажигалку лого и текст.

13 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Profi2012
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Иван отлично справился с заданием! Сразу видно - профессионал своего дела! Очень рекомендую, как исполнительного и просто приятного человека.
Спасибо! Было приятно сотрудничать! Жду новых проектов. Рекомендую)))

Заявки фрилансеров

Profi2012
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад