Фирменный стиль

Что-то аналогичное старому макету, только с новым изображением и новыми тестами. Старый макет в приложении. Новая картинка будет такой как на баннере стенда http://www.juicemaster.ru/images/up/2011/10/12_5395346_b.jpg с такой же оранжево-черной полосой и ...