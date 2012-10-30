Фирменный стиль

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен19 заявок242 просмотра

Нужно придумать и нарисовать красивый логотип и бланк коммерческого предложения

13 лет назад
naumovberlin
Михаил 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$160
7 дней
Работу приостановили ввиду разного видения направлений в дизайне. в целом первоначальные эскизи были предоставлены без предоплаты и в оговоренные сроки
Сотрудничество к сожалению не состоялось. Предложенные варианты не подошли заказчику.

Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад