Разработка фирменного стиля

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт18 заявок212 просмотров

Добрый день!

Задача:

на основе имеющегося логотипа и сайта разработка следующих элементов:

визитка (личная и корпоративная), папка для документов, конверты,

фирменный бланк, шаблон электронного письма, буклет, бренд-бук.

Лог приложен, общее инфо на сайте assax.ru

Возможна доработка логотипа или рациональные изменения и предложения.

Также принимаются предложения по разработке презентации и дизайна сайта.

Спасибо.

13 лет назад
assax
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13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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