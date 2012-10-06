Малый фир. стиль

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен7 заявок100 просмотров

Нужно создать малый фирменный стиль для строительной компании (Логотип, визитку, бланк, подобрать шрифты)

13 лет назад
dauren415
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$65
3 дня
Фирменный стиль сделан очень хорошо. Просто, стильно, лаконично.Рекомендую!
Было приятно сотрудничать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад