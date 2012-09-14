Требуется сделать красивый и информативный пакет, похожий, как на примере: лого, три иконки с текстом + контакты Также нанести на ручку и зажигалку лого и текст.
Создать гайдбук для баскетбольной лиги
Сайт лиги - nbl.by
Концепция лого, которая нравится, в приложении (летящий баскетболист, забивающий мяч сверху)
Нужно создать лого и сделать гайдбук
Заявки фрилансеров
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