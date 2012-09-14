Создать гайдбук для баскетбольной лиги

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Закрыт8 заявок152 просмотра

Сайт лиги - nbl.by

Концепция лого, которая нравится, в приложении (летящий баскетболист, забивающий мяч сверху)

Нужно создать лого и сделать гайдбук

13 лет назад
Dziarzhynski
Петр 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров