Фирменный стиль и дизайн сайта магазинов игрушек

Оптово-розничная компания детских игрушек и канцтоваров.Требуется разработать фирменный стиль, логотип и на основании них - дизайн сайта. Сайт информационного содержания + интернет-магазин. Имеется название сети магазинов, а также известные бренды, продаваемые в магазинах. В случае успешно-выполненого проекта планируется дальнейшее долгосрочное сотрудничество в областях создания и ведения сайта, разработчки полиграфиечких материалов и рекламы.

Спасибо!