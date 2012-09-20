Фирменный стиль и дизайн сайта магазинов игрушек

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт50 заявок377 просмотров

Оптово-розничная компания детских игрушек и канцтоваров.Требуется разработать фирменный стиль, логотип и на основании них - дизайн сайта. Сайт информационного содержания + интернет-магазин. Имеется название сети магазинов, а также известные бренды, продаваемые в магазинах. В случае успешно-выполненого проекта планируется дальнейшее долгосрочное сотрудничество в областях создания и ведения сайта, разработчки полиграфиечких материалов и рекламы.

Спасибо!

12 лет назад
happytoys
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров