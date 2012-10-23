Фирменный стиль. Персонально для Белянской Елены

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен8 заявок210 просмотров

Клиенту требуется логотип, бланк, визитка, темплейт для мэйла

Название Easy-Sleep, можно Easy Sleep (без тире).

Клиент: капсульный отель вроде: http://9hours.jp/details/index/ (в Европе, потому никаких восточных аллегорий)

Точной цветовой гаммы нет, ее нужно придумать.

Желательно (но не обязательно) обыграть название в логотипе, либо схематически изобразить капсулу (изображение приложено) или спящего человека, или спокойный сон (творчество приветствуется).

Стиль молодежный, можно в стиле 2.0 основные мысли: сон, жильё/ночевка, простота, новая идея, интернет, новые решения, упрощенность, комфорт, общение, путешествия, свобода передвижения, стиль, хипстерство (хехе), хиппи XXI века, гики, гаджеты, новый век, будущее, простота, интернациональность, нет языкового барьера, студенчество, доброта, доступность.

13 лет назад
yanson316
Пинский 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$150
3 дня
Был заказан фирменный стиль. Все тех. задание выполнено пункт за пунктом в срок. Отличный баланс между творческим подходом и учетом мнения клиента. Однозначно рекомендую.
Спасибо большое за интересный проект и прекрасное сорудничество. Заказчик - отличный, понятно излагает суть задания, всегда на связи, с чувством юмора :). Проект оплатил моментально! Буду очень рада, если сможем продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад