Оптово-розничная компания детских игрушек и канцтоваров.Требуется разработать фирменный стиль, логотип и на основании них - дизайн сайта. Сайт информационного содержания + интернет-магазин. Имеется название сети магазинов, а также известные бренды, продаваемые в магазинах. В случае ...
Фирменный стиль. Персонально для Белянской Елены
Клиенту требуется логотип, бланк, визитка, темплейт для мэйла
Название Easy-Sleep, можно Easy Sleep (без тире).
Клиент: капсульный отель вроде: http://9hours.jp/details/index/ (в Европе, потому никаких восточных аллегорий)
Точной цветовой гаммы нет, ее нужно придумать.
Желательно (но не обязательно) обыграть название в логотипе, либо схематически изобразить капсулу (изображение приложено) или спящего человека, или спокойный сон (творчество приветствуется).
Стиль молодежный, можно в стиле 2.0 основные мысли: сон, жильё/ночевка, простота, новая идея, интернет, новые решения, упрощенность, комфорт, общение, путешествия, свобода передвижения, стиль, хипстерство (хехе), хиппи XXI века, гики, гаджеты, новый век, будущее, простота, интернациональность, нет языкового барьера, студенчество, доброта, доступность.
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