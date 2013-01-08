Фирменный стиль рекламного агентства

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен22 заявки212 просмотров

Разработка элементов фирменного стиля на основе дизайна сайта intexto.ru

1. Доработка имеющегося логотипа.

2. Макет визитки (личной и корпоративной) с облаком тэгов по услугам на обратной стороне.

3. Макет фирменного бланка.

4. Макет титульной страницы для отчетов и коммерческих предложений.

5. Титульный лист и фон для презентаций (альбомный формат).

6. Фавикон для сайта.

Делаем для себя. Голову морочить не будем))

Есть фирменный шрифт, фирменные цвета, четкое понимание того, что мы в итоге хотим получить.

Срок исполнения: 2 недели. Практикуем премии и восторженные отзывы при удачном завершении проекта!

13 лет назад
yohanan
Иван 
44 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$120
5 дней
Дарья отличный дизайнер. Терпеливый и приятный в работе исполнитель. Настоятельно рекоммендую.
Отличный заказчик! Грамотное ТЗ, моментальная оплата! Спасибо!

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад