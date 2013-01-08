Фирменный стиль рекламного агентства

Разработка элементов фирменного стиля на основе дизайна сайта intexto.ru

1. Доработка имеющегося логотипа.

2. Макет визитки (личной и корпоративной) с облаком тэгов по услугам на обратной стороне.

3. Макет фирменного бланка.

4. Макет титульной страницы для отчетов и коммерческих предложений.

5. Титульный лист и фон для презентаций (альбомный формат).

6. Фавикон для сайта.

Делаем для себя. Голову морочить не будем))

Есть фирменный шрифт, фирменные цвета, четкое понимание того, что мы в итоге хотим получить.

Срок исполнения: 2 недели. Практикуем премии и восторженные отзывы при удачном завершении проекта!