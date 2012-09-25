Брендбук для АН

Приветствую. Нужно создать логотип и фирменный стиль для нового интернет-магазина. В ассортименте магазина - дизайнерские игрушки и очень качественные и большие модели реальных автомобилей. Игрушки не для детей, а для взрослых людей. Стиль нужен ...