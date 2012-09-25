Разработка brandbook`а IT компании

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт11 заявок126 просмотров

Для компании, список услуг которой:

- разработка сайтов

- реклама в инете

- ИТ-сервис

- разработка ПО

13 лет назад
aique
29 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров