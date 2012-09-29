Оптимизация логотипа + элементы фирменного стиля

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт36 заявок221 просмотр

Для торговой компании требуется разработать логотип на базе предложенного варианта, разработать элементы корпоративного стиля: визитка, конверт, бланк. Компания работает в сфере поставок органических био-продуктов. "Зеленая тематика". Скайп lost_fame, GOA.

13 лет назад
lost_fme
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

landish
46 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$180
4 дня

Заявки фрилансеров

landish
46 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад