Фирменный стиль. Персонально для dasha_design

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен1 заявка131 просмотр

Проработать фирменный стиль для туристической компании,

пример желаемого результата прикреплен! Цвета корпоративные на основе уже разработанного логотипа!

Желательно в нескольких вариантов, как логотип!

А также стилизовать существующий логотип кондитерской фабрики LaPinelli. Сделать его более ярким и современным, а также сменить цвета на более "сладкие": кремовый, шоколадный, мармеладный и т.д.

13 лет назад
AndreykoS
Светлана 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$330
4 дня
Получили первые варианты фирменного стиля, остались очень довольны! Авансом ставим отзыв за будущий логотип, я уверенна в работе Дарьи! Еще раз спасибо!
Очень довольна сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад