Иконки социальных медиа

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен3 заявки182 просмотра

Необходимо сделать иконки социальных медиа в одном стиле.

Нужны два типа - активные (курсор мыши наведен) и неактивные (не наведен курсор мыши).

Нужно 3 варианта неактивных, у которых отличается фон (символы/изображения - белые):

- светло-серый фон (как в футере khusainov.com)

- коричневый фон (буквы слайдера на investfin.com)

- блекло-оранжевый фон (для arshavskaya.com)

Активные иконки должны быть цветными.

Нужны следующие иконки (20):

- Tumblr

- Google plus

- RSS

- Instagram

- FourSquare

- Twitter

- Facebook

- Facebook Pages

- Вконтакте

- Youtube

- Vimeo

- Picasa

- LinkedIN

- Friendfeed

- Skype

- SoundCloud

- Gmail

- E-mail (просто почта)

- Телефон (трубка)

- SMS (смс - сообщение в виде бабла на фоне)

Изображения должны быть в формате 64 на 64 в JPEG и PNG.

Буду на постоянной основе работать в сфере иконок с выбранным исполнителем.

12 лет назад
idea4web
Михаил 
42 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

flashikgoon777
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Это профессионал! Рекомендую! Сделал работу классно!
Исключительно позитивный человек, сначала меня это насторожило), но я ошибся - Михаил разбирается в том что дает в работу, ответственен в договоренностях и выплатах - очень надеюсь на продолжение сотрудничества. Только приятные впечатления.

Заявки фрилансеров

flashikgoon777
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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