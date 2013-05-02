Необходимо сделать иконки социальных медиа в одном стиле.

Нужны два типа - активные (курсор мыши наведен) и неактивные (не наведен курсор мыши).

Нужно 3 варианта неактивных, у которых отличается фон (символы/изображения - белые):

- светло-серый фон (как в футере khusainov.com)

- коричневый фон (буквы слайдера на investfin.com)

- блекло-оранжевый фон (для arshavskaya.com)

Активные иконки должны быть цветными.

Нужны следующие иконки (20):

- Tumblr

- Google plus

- RSS

- Instagram

- FourSquare

- Twitter

- Facebook

- Facebook Pages

- Вконтакте

- Youtube

- Vimeo

- Picasa

- LinkedIN

- Friendfeed

- Skype

- SoundCloud

- Gmail

- E-mail (просто почта)

- Телефон (трубка)

- SMS (смс - сообщение в виде бабла на фоне)

Изображения должны быть в формате 64 на 64 в JPEG и PNG.

Буду на постоянной основе работать в сфере иконок с выбранным исполнителем.