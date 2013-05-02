Нарисовать fvicon для сайта недвижимости realty . poiskmo . ru Fvicon не должен быть следствием логотипа. Приоритетные цвета: #739831 #0A89B6 #F05A00
Иконки социальных медиа
Необходимо сделать иконки социальных медиа в одном стиле.
Нужны два типа - активные (курсор мыши наведен) и неактивные (не наведен курсор мыши).
Нужно 3 варианта неактивных, у которых отличается фон (символы/изображения - белые):
- светло-серый фон (как в футере khusainov.com)
- коричневый фон (буквы слайдера на investfin.com)
- блекло-оранжевый фон (для arshavskaya.com)
Активные иконки должны быть цветными.
Нужны следующие иконки (20):
- Tumblr
- Google plus
- RSS
- FourSquare
- Facebook Pages
- Вконтакте
- Youtube
- Vimeo
- Picasa
- Friendfeed
- Skype
- SoundCloud
- Gmail
- E-mail (просто почта)
- Телефон (трубка)
- SMS (смс - сообщение в виде бабла на фоне)
Изображения должны быть в формате 64 на 64 в JPEG и PNG.
Буду на постоянной основе работать в сфере иконок с выбранным исполнителем.
Выбранный исполнитель
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