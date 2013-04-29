Favicon для сайта недвижимости

Здравствуйте Необходимо привести в более благородное соответствие существующие иконки, или полностью обновить (действующие прилагаются в файле). Иконки должны суто схематично, строго, отображать только тип автотехники (сайт автозапчастей) без привязки к каким-либо маркам ...