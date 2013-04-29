Favicon для сайта недвижимости

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт5 заявок218 просмотров

Нарисовать fvicon для сайта недвижимости realty . poiskmo . ru

Fvicon не должен быть следствием логотипа. Приоритетные цвета:

#739831

#0A89B6

#F05A00

12 лет назад
alexeylau
Фариз 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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