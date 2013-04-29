Здравствуйте Необходимо привести в более благородное соответствие существующие иконки, или полностью обновить (действующие прилагаются в файле). Иконки должны суто схематично, строго, отображать только тип автотехники (сайт автозапчастей) без привязки к каким-либо маркам ...
Favicon для сайта недвижимости
Нарисовать fvicon для сайта недвижимости realty . poiskmo . ru
Fvicon не должен быть следствием логотипа. Приоритетные цвета:
#739831
#0A89B6
#F05A00
Заявки фрилансеров
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