Favicon на основе готовой картинки

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Завершен2 заявки162 просмотра

Нужно чтобы Favicon хорошо смотрелся в результатах выдачи Яндекса!

12 лет назад
CarpFisher
Александр 
57 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

proevgenii
Евгений 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Доволен! Быстро, качественно и недорого! Рекомендую!
Только все положительное, четкое задание, быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

proevgenii
Евгений 
41 год
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10 лет назад
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