Требуется помощь с переводом текстов по строительству с уклоном в геологию. Срок 1 неделя. Заранее спасибо! Бюджет = 85 грн за 1800 симв. с проб.
Перевод текстов сайта бизнес тематики
У исполнителя обязательно должен быть опыт переводов сайта и/или текстов бизнес тематики. Обязательно связь по скайпу для обсуждения перевода. В наличии сейчас порядка 30К текста, со временем появился еще 50К.
Перевод нужен для кнопок, подписей к полям, подсказок к полям, от одного слова до не нескольких предложений, так и для больших сопроводительных текстов (в среднем по 500 знаков).
Задание выдается порционно(по несколько страниц) в виде Эксель-таблицы, со ссылкой на страницу, которую переводят, а также двумя колонками рус/англ(уже переведенное Гугл-переводчиком). В половине случаев текст будет в ХТМЛ коде, но там достаточно понятно где и что переводить(текст который нужно переводить и текст оригинала в кавычках).
Пример таблицы с ТЗ на фото.
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