Перевод текстов сайта бизнес тематики

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Завершен14 заявок368 просмотров

У исполнителя обязательно должен быть опыт переводов сайта и/или текстов бизнес тематики. Обязательно связь по скайпу для обсуждения перевода. В наличии сейчас порядка 30К текста, со временем появился еще 50К.

Перевод нужен для кнопок, подписей к полям, подсказок к полям, от одного слова до не нескольких предложений, так и для больших сопроводительных текстов (в среднем по 500 знаков).

Задание выдается порционно(по несколько страниц) в виде Эксель-таблицы, со ссылкой на страницу, которую переводят, а также двумя колонками рус/англ(уже переведенное Гугл-переводчиком). В половине случаев текст будет в ХТМЛ коде, но там достаточно понятно где и что переводить(текст который нужно переводить и текст оригинала в кавычках).

Пример таблицы с ТЗ на фото.

8 лет назад
burlakov
Вадим 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранные исполнители

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
8 лет назад
$5
1 день
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Спасибо за работу!
annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
13 дней назад
8 лет назад
$6
1 день
+
Все ок, спасибо!
FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
8 лет назад
$13
2 дня
Все ОК
Все ОК

Заявки фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
8 лет назад
annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
13 дней назад
8 лет назад
FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
8 лет назад

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