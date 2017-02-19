Перевод текстов сайта бизнес тематики

У исполнителя обязательно должен быть опыт переводов сайта и/или текстов бизнес тематики. Обязательно связь по скайпу для обсуждения перевода. В наличии сейчас порядка 30К текста, со временем появился еще 50К.

Перевод нужен для кнопок, подписей к полям, подсказок к полям, от одного слова до не нескольких предложений, так и для больших сопроводительных текстов (в среднем по 500 знаков).

Задание выдается порционно(по несколько страниц) в виде Эксель-таблицы, со ссылкой на страницу, которую переводят, а также двумя колонками рус/англ(уже переведенное Гугл-переводчиком). В половине случаев текст будет в ХТМЛ коде, но там достаточно понятно где и что переводить(текст который нужно переводить и текст оригинала в кавычках).

Пример таблицы с ТЗ на фото.