Перевод с китайского

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Закрыт8 заявок159 просмотров

Здравствуйте.

Необходим переводчик с китайского языка.

Требуется перевести инструкцию к оборудованию, вышло порядка 6000 китайских знаков с пробелами.

Указывайте, пожалуйста, Вашу ставку, учитывая то, что текст терминами сильно не нагружен, сам текст уже покажу потенциальному исполнителю.

Жду Ваших откликов.

Благодарю за внимание.

8 лет назад
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Евгений 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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