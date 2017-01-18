Переводчик

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт133 заявки2062 просмотра

Требуется человек на постоянную занятость. Обязательное владение идеальной английской устной речью! Для ведения переговоров по телефону и почте. 

Работа удаленная, Нужно иметь возможность стабильно находиться онлайн с 19:00 до 24:00 по московскому времени, ПН-ПТ. 

Будьте готовы подтвердить ваше владение языком. Оплата - первый месяц 700$/мес.

если сработаемся поговорим о повышении

8 лет назад
shipcenter
Александр 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров