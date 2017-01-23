Перевод субтитров к видео

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен8 заявок256 просмотров

Требуется перевести с англ. на рус. субтитры в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=8A7woRoVwyM.

8 лет назад
ilimito
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

JuliaRudaya
Юлия 
32 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$10
2 дня
Юлия сделала все быстро и качественно. Ответственно подошла к делу. Обязательно обращусь еще! Рекомендую!
Сотрудничество прошло хорошо. Задача поставлена ясно и понятно. Оплата своевременная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

JuliaRudaya
Юлия 
32 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад