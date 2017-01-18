Перевести резюме на английский

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Завершен2 заявки147 просмотров

Необходимо перевести резюме на английский язык с сохранением стиля написания текста. Резюме небольшое, буквально одна страничка.

8 лет назад
corporalik
Абрамов 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ksenija46
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$4
1 день
Перевод понравился, текст был переведен быстро с сохранением стиля, чего и хотелось. Рекомендую.
Очень приятно сотрудничать! 100% предоплата! Отличная коммуникация!

Заявки фрилансеров

Ksenija46
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад