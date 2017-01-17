Требуется человек на постоянную занятость. Обязательное владение идеальной английской устной речью! Для ведения переговоров по телефону и почте. Работа удаленная, Нужно иметь возможность стабильно находиться онлайн с 19:00 до 24:00 по московскому времени, ПН-ПТ. ...
Перевод
Перевод буклета на итальянский язык
Заявки фрилансеров
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