Перевести договор по контекстной рекламе

Здравствуйте.

Есть договор на русском языке, необходимо сделать украинскую версию.

10500 знаков

1500 слов

Указывайте в проекте стоимость, сроки и условия сотрудничества.

(опишите сразу процесс работы)

Если это будет сделано через гугл переводчик, то лучше не отписывайтесь в проекте.

Не нужно тратить своё и моё время.

Договор прикрепила.

Спасибо.