Перевести договор по контекстной рекламе

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Завершен5 заявок208 просмотров

Здравствуйте.

Есть договор на русском языке, необходимо сделать украинскую версию.

10500 знаков

1500 слов

Указывайте в проекте стоимость, сроки и условия сотрудничества.

(опишите сразу процесс работы)

Если это будет сделано через гугл переводчик, то лучше не отписывайтесь  в проекте.

Не нужно тратить своё и моё время.

Договор прикрепила.

Спасибо.

8 лет назад
Tanya_
33 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Ksenija46
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$7
1 день
Спасибо.
Спасибо за работу))

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Ksenija46
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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