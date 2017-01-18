Здравствуйте. Есть договор на русском языке, необходимо сделать украинскую версию. 10500 знаков 1500 слов Указывайте в проекте стоимость, сроки и условия сотрудничества. (опишите сразу ...
Перевод на латышский
Здравствуйте.
Необходим переводчик на латышский.
Сразу пишите Ваш опыт и ставку.
Благодарю за внимание.
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