Перевод геостроительной документации

Прекрасно сработались! Перевод документации, с рисунками, отдельными доп. файлами и гос. документами были переведены отлично. Документация по роду больше была архитектурной, и как следствие - эксперты по строительству, разбирающиеся в английском и профильной терминологии, сказали, что претензий и пожеланий по корректировкам нет. А это значит, что с переводом специфической терминологии всё хорошо. Исполнителю можно доверить любой проект. Работаем теперь долгосрочно! Всем рекомендую!)