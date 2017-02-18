Перевод геостроительной документации

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен11 заявок217 просмотров

Требуется помощь с переводом текстов по строительству с уклоном в геологию.

Срок 1 неделя.

Заранее спасибо!

Бюджет = 85 грн за 1800 симв. с проб.

8 лет назад
Grandbank
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

BP_Ellen
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$40
7 дней
Прекрасно сработались! Перевод документации, с рисунками, отдельными доп. файлами и гос. документами были переведены отлично. Документация по роду больше была архитектурной, и как следствие - эксперты по строительству, разбирающиеся в английском и профильной терминологии, сказали, что претензий и пожеланий по корректировкам нет. А это значит, что с переводом специфической терминологии всё хорошо. Исполнителю можно доверить любой проект. Работаем теперь долгосрочно! Всем рекомендую!)
Сотрудничаем с Александром уже около месяца! Очень интересные проекты для перевода, своевременная оплата, четкие ТЗ. Все просто отлично! Рекомендую Александра, как добросовестного, хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

BP_Ellen
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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