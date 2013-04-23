Ищем сотрудника для создания текстов под новостной портал. Тип новостей "желтая пресса". Статьи по 700-900 символов + заголовок и краткое описание. Пример направления новостей (для РУ выдачи): http://www.marketgid.com/pnews/2251426/i/12759/0/r/ http://livesmi.com/pop/news.php Нужны люди с опытом работы именно в этом направлении ...