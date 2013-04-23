Banderman

Игорь Banderman

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Видео сайт

    $250

    Требуется выполнить дизайн аналог сайта видоизмененный, который я предоставлю. Сайт состоит из двух страниц: 1. перечень видео и 2. страница ролика. Подробности при онлайн общении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтер на новостной портал

    Ищем сотрудника для создания текстов под новостной портал. Тип новостей "желтая пресса". Статьи по 700-900 символов + заголовок и краткое описание. Пример направления новостей (для РУ выдачи): http://www.marketgid.com/pnews/2251426/i/12759/0/r/ http://livesmi.com/pop/news.php Нужны люди с опытом работы именно в этом направлении ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$170
10 баллов
10 лет назад
Видео сайт
Игорь, спасибо за проект. Приятно было с вами работать. Четкое тз, быстрая оплата. Всё отлично!
Работа по проекту выполнена в срок и полностью учтены все нюансы по проекту. Большое спасибо за качественную работу.
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