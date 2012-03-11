Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Тексты были написаны очень качественно, выдержан стиль. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Дмитрий весьма положительный и ответственный Заказчик. По оплате нет вопросов. По предоставленному ТЗ также: все четко и понятно! Рекомендую!
$10
10 баллов
13 лет назад
Отлично справился с работой. Скорость написания текстов очень высокая - удивили! Спасибо Вам. Буду обращаться еще не раз.
Ответный отзыв
Заказчик во время сотрудничества показал себя исключительно с положительной стороны. Его ТЗ чёткие и понятно, чего именно хочет человек видеть в текстах. Оплата молниеносная и достойная. Работаем дальше. Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
13 лет назад
Отличный автор! Уникальные, читабельные тексты, хорошая скорость работы, понимание тематики, всегда на связи - тут даже десяти баллов мало. Искренне рекомендую к сотрудничеству, и спасибо за Ваш талант)
Ответный отзыв
В сети существует множество типов Заказчиков! Так вот Анна входит в ту категорию, с которой максимально приятно работать. Её ТЗ чёткие, а самое главное понятные. Оплата своевременная. Анна, если того требуют обстоятельства, может войти в положение копирайтера и сделать некоторые уступки. Одним словом, рекомендую её, как Заказчика!
Копирайтинг
3 отзыва
от $4
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