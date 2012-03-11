В сети существует множество типов Заказчиков! Так вот Анна входит в ту категорию, с которой максимально приятно работать. Её ТЗ чёткие, а самое главное понятные. Оплата своевременная. Анна, если того требуют обстоятельства, может войти в положение копирайтера и сделать некоторые уступки. Одним словом, рекомендую её, как Заказчика!