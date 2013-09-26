Личные качества: целеустремленность, коммуникабельность, пунктуальность, ответственность, ориентированность на результат, преданность компании, трудолюбие, саморазвитие и совершенствование своих качеств, скрупулезно отношусь к порученным обязанностям и рабочей процедуре, готова к обучению и получению новых профессионально важных качеств.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Работа выполненна быстро и качественно
Ответный отзыв
Благополучный опыт сотрудничества. Получила задачу, выполнила, своевременно получила оплату.
$1
10 баллов
10 лет назад
Не смотря на то, что у Виктории пока что мало отзывов, могу сказать всем-всем-всем: это ответственный человек, пишет легко, читаемо и интересно, ее статьи могут легко заинтересовать потенциального клиента. Соотношение цены и качества - великолепное! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ! И сама буду еще не раз обращаться! Еще раз спасибо за проделанную работу!
Ответный отзыв
Елена очень приятный и тактичный заказчик. Оплату производит сразу, быстро и четко. Дает понятное задание и всегда находиться на связи. Работать с ней одно удовольствие!
$2
10 баллов
10 лет назад
Хочу оставить свой отзыв о Виктории, копирайтера с большой буквы К. С тех пор как начал сотрудничать, прошло уже более полу года. Очень ответственно относится к работе, задиния выполняет с душой, как для себя. Отлично улавливает чтего требует заказчик, как подать материал. В сроки вкладывается, если просит отсрочку только потому что не считает уже написанный текст достаточно хорошим. Советую всем, таких людей сейчас днем с огнем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, до сих пор сотрудничаем. Платит исправно, в срок, согласно договоренностям, предоставляет вменяемые требования к заданиям и не меняет пожеланий к тексту, когда он уже готов.