tori222

Виктория Дмитриева tori222

 
38 летУкраина/Симферополь
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Личные качества: целеустремленность, коммуникабельность, пунктуальность, ответственность, ориентированность на результат, преданность компании, трудолюбие, саморазвитие и совершенствование своих качеств, скрупулезно отношусь к порученным обязанностям и рабочей процедуре, готова к обучению и получению новых профессионально важных качеств.

Портфолио
Отзывы заказчиков
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Написать 6-8 статей для сайта модной одежды
Работа выполненна быстро и качественно
Благополучный опыт сотрудничества. Получила задачу, выполнила, своевременно получила оплату.
Ответный отзыв
ezakon
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Редактирование статей-рецептов
Не смотря на то, что у Виктории пока что мало отзывов, могу сказать всем-всем-всем: это ответственный человек, пишет легко, читаемо и интересно, ее статьи могут легко заинтересовать потенциального клиента. Соотношение цены и качества - великолепное! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ! И сама буду еще не раз обращаться! Еще раз спасибо за проделанную работу!
Елена очень приятный и тактичный заказчик. Оплату производит сразу, быстро и четко. Дает понятное задание и всегда находиться на связи. Работать с ней одно удовольствие!
Ответный отзыв
manchi
Павел 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Копирайтер для постоянного сотрудничества
Хочу оставить свой отзыв о Виктории, копирайтера с большой буквы К. С тех пор как начал сотрудничать, прошло уже более полу года. Очень ответственно относится к работе, задиния выполняет с душой, как для себя. Отлично улавливает чтего требует заказчик, как подать материал. В сроки вкладывается, если просит отсрочку только потому что не считает уже написанный текст достаточно хорошим. Советую всем, таких людей сейчас днем с огнем.
Отличный заказчик, до сих пор сотрудничаем. Платит исправно, в срок, согласно договоренностям, предоставляет вменяемые требования к заданиям и не меняет пожеланий к тексту, когда он уже готов.
Ответный отзыв