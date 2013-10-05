Редактирование статей-рецептов

Редактирование и КорректураЗавершен31 заявка455 просмотров
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В наличии 36 рецептов из интернета. Их необходимо переписать другими словами, изменить и название и сам текст, превратить из неуникального в уникальный, не меняя ингредиенты. Рецепты для сайта: starkava.ua , раздел http://starkava.ua/recepty (домашние рецепты). Важна не скорость, а качество работы! Рецепты должны быть интересные, не "сухие", чтобы их было интересно читать.

Пример рецепта для редактирования:

"Кофе с медом и корицей.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов приготовления кофе с медом, в нашем рецепте представлен один из них - кофе с медом и корицей. Кофе не только бодрит нас по утрам, но и помогает согреться в холодные деньки. Этот горячий напиток является весьма популярным. Кто-то любит растворимый, так как его можно быстро приготовить, а кто-то любит заварной, и готов ждать и наслаждать ароматом кофе во время заварки. Немного поиграв с продуктами, этому напитку можно и вовсе придать особенный и незабываемый вкус.

Вам понадобится:

- натуральный кофе тонкого или среднего помола – 4-6 ч. ложек;

- мед – 1 ч. ложка;

- палочка корицы;

- вода – 200 мл.

Для начала, чтобы приготовить кофе с корицей и медом, нам нужно заварить кофе, я это делала в кофеварке: засыпаем кофе, заливаем воду и ждем, пока кофе сварится.

Когда кофе сварится, наливаем его в чашечку до краев.

Тем временем пока кофе настаивается, подготовим мед. Кстати, если вы любите экспериментировать со вкусом любимого напитка, обязательно приготовьте кофе с медом и лимоном.

Затем в кофе тонкой струей опускаем мед, всего одну чайную ложечку.

После чего, берем палочку корицы и опускаем в чашку кофе с медом на несколько минут, затем корицу убираем.

Кофе с медом и корицей готов, можно подавать к столу!". Объем каждого рецепта примерно как в примере.

10 лет назад
ezakon
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tori222
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