Проверить грамматику в тексте на русском языке

Редактирование и КорректураЗакрыт43 заявки434 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сегодня проверить грамматику в тексте на русском языке.

27 страниц A4 и 25 тыс. знаков.

Пишите цены и сроки.

10 лет назад
Ikarus
36 летПольша
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Распознать в FineReader тексты

    $5

    Добрый день! Необходимо распознать и создать в отдельные доки текст Объем со 120 стр по 190 Вышлю файлы картинками Если какие то страницы будут плохо распознаваться - вышлю повторную фотографию

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевести скан в текст

    $100

    Требуется перевести отсканированный паспорт в текст(формат doc или docx) Исходный материал - отсканированный паспорт в формате pdf из 8-ми страниц. Со сканом можно ознакомится здесь: http://invertory.ru/help/user-manual.pdf Детали при редактировании текста: пропустить английский текст, нужен только русский текст, упорядочить страницы по порядку, в ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнить доску объявлений

    Нужно наполнить новую доску объявлений реальными объявлениями, с фотографиями и без таковых (объявления берутся с различных досок города и монстров - таких как авито, из рук в руки и т.п.). Пример доски для наполнения http://www.illusionboard.com/ озвучивайте свою ...

    Редактирование и Корректура10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наборщики текста.

    Издательство приглашает сотрудников для работы по обработке текстовой информации в редакторах Word. Ваша задача заключается в следующем: Вы получаете работу с заданием по почте, обрабатываете информацию (перепечатываете) отсканированный материал. Требования: Знание Microsoft Word, грамотность, хорошая ...

    Редактирование и Корректура111 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перебить документ в .doc из его скан-образа

    $50

    Есть сканированный документ на 1 (одной) странице. Необходимо его перенабрать в Word версии НЕ ВЫШЕ 2003 (то есть никаких .docx!!!), сохранив шрифты, форматирование и структуру. Важна оперативность. Документ без купюр вышлю исполнителю, с которым будем ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Тексты для сайта berkline-excluzive

    Добрый день. Есть сайт посвященный женской одежде больших размеров. На сайте есть тексты на главной странице http://www.berkline-excluzive.ru/ и страницах каталога, например: http://www.berkline-excluzive.ru/catalog/coat1/ Есть в каталоге и страницы без текста, что надо конечно исправить. Суть задачи: Яша не принимает сайт в ...

    Тексты для сайта
    Редактирование и Корректура14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оцифровка разговора

    Мне нужно периодически оцифровывать разговоры записанные на диктофон (качество хорошее). Конкретно сейчас нужно оцифровать 1 час аудио. От фрилансера важно выполнение работы в короткие сроки и выполнение обещаний!

    Редактирование и Корректура11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад