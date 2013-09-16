Распознать в FineReader тексты

Требуется перевести отсканированный паспорт в текст(формат doc или docx) Исходный материал - отсканированный паспорт в формате pdf из 8-ми страниц. Со сканом можно ознакомится здесь: http://invertory.ru/help/user-manual.pdf Детали при редактировании текста: пропустить английский текст, нужен только русский текст, упорядочить страницы по порядку, в ...
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Добрый день!
Необходимо распознать и создать в отдельные доки текст
Объем со 120 стр по 190
Вышлю файлы картинками
Если какие то страницы будут плохо распознаваться - вышлю повторную фотографию
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