Распознать в FineReader тексты

$5
Редактирование и КорректураЗавершен14 заявок264 просмотра
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Добрый день!

Необходимо распознать и создать в отдельные доки текст

Объем со 120 стр по 190

Вышлю файлы картинками

Если какие то страницы будут плохо распознаваться - вышлю повторную фотографию

10 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
Annamaria
Анна 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$19
1 день
С работой справились нормально! Текст был распознан и необходимы корректировки были сделаны. ПОрадовало то, что очень живо вились переговоры. Мгновенная реакция. Корректировка задания и предлагаемые варианты. Если надо будет еще текст распознать и отредактировать обратимся к вам.
Хороший заказчик. Задачу сформулировал четко и понятно. На дополнительные вопросы отвечал оперативно. Общение было живым и приятным. С оплатой вопросов не возникло. Было очень приятно работать. С радостью поучаствую в других ваших проектах. Спасибо.
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