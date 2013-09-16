Распознать в FineReader тексты

Здравствуйте, Мне нужно конвертировать ворд документ в электронную книгу. Я хочу начать с FB2. Естественно, сама конвертация не сложна, но я хочу чтобы книга в FB2 выглядела красиво, сейчас если я конвертирую сам, там все криво. ...