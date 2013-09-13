Редактирование и корректировка текста

Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка159 просмотров
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Требуется в тексте проверить правописание и граматику, а также сделать уникальность текста.

10 лет назад
Sergei01
Сергей 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
n-votchal
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Рекомендую Вотчал Наталью (n-votchal), как отличного фрилансера! Очень внимательная, обходительная, доброжелательная девушка, что в наше время все-таки большая редкость. Спасибо огромное за человеческое отношение и блестяще проделанную оперативную работу.
Очень хороший заказчик! Приятно работать и общаться. Только положительные эмоции от сотрудничества! Спасибо!
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