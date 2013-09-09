Редактирование текста

Нужно наполнить новую доску объявлений реальными объявлениями, с фотографиями и без таковых (объявления берутся с различных досок города и монстров - таких как авито, из рук в руки и т.п.). Пример доски для наполнения http://www.illusionboard.com/ озвучивайте свою ...