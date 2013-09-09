Расшифровка аудиозаписи.

Редактирование и КорректураЗакрыт12 заявок234 просмотра
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Перевод из аудио в текст. Время- 30 мин. Качество отличное. Ваши цены? (Без цены заявки не будут рассматриваться). Срок - до ночи. Оплата WMR.

10 лет назад
olga485
Ольга 
30 летМолдова
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад