Расшифровка аудиозаписи.

Добрый день. Есть сайт посвященный женской одежде больших размеров. На сайте есть тексты на главной странице http://www.berkline-excluzive.ru/ и страницах каталога, например: http://www.berkline-excluzive.ru/catalog/coat1/ Есть в каталоге и страницы без текста, что надо конечно исправить. Суть задачи: Яша не принимает сайт в ...