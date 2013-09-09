Расшифровка аудиозаписи.

Необходимо сегодня проверить грамматику в тексте на русском языке. 27 страниц A4 и 25 тыс. знаков. Пишите цены и сроки.
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Перевод из аудио в текст. Время- 30 мин. Качество отличное. Ваши цены? (Без цены заявки не будут рассматриваться). Срок - до ночи. Оплата WMR.
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