ezakon

Елена Дикун ezakon

 
40 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
[email protected]

  • Меню для кофейни

    Необходимо сделать креативное, яркое, легко читаемое, правильное меню для кофейни. Только с опытом в подобной сфере. Возможно использование наших фото в меню.

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа для Aqua Imperium

    $120

    Необходимо создать логотип для Бювета, т.е. для пункта по разливу и продажи очищенной воды. Под логотип будет разработан дизайн для раздела, который будет находиться на сайте starkava.ua Новый логотип должен сочетаться с логотипом и внешним видом сайта ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание логотипа для Бювета

    Необходимо создать логотип для Бювета, т.е. для пункта по разливу и продажи очищенной воды. Под логотип будет разработан дизайн для раздела, который будет находиться на сайте starkava.ua Новый логотип должен сочетаться с логотипом и внешним видом сайта ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Добавить страницы на сайт MODx

    1.Необходимо добавить страницы на сайт MODx: "предыдущая" 1 2 3 4 5 .... "следующая" Необходимо чтобы выводилось по 10 новостей на странице. 2. Необходимо сделать случайное выпадение новостей в таких разделах как: ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Редактирование статей-рецептов

    В наличии 36 рецептов из интернета. Их необходимо переписать другими словами, изменить и название и сам текст, превратить из неуникального в уникальный, не меняя ингредиенты. Рецепты для сайта: starkava.ua , раздел http://starkava.ua/recepty (домашние рецепты). Важна ...

    Редактирование и Корректура2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт аудиоплеера

    Необходим скрипт аудиоплеера (ввиде одной кнопки, как здесь: http://starkava.ua/kofe/muzyka) в котором можно указывать путь к файлу и без обращения к сторонеему серверу. Либо доработка уже существующего: http://starkava.ua/kofe/muzyka

    Музыка и Звукинет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редактирование текстов для сайта

    Необходимо редактирование текстов (рецептов) для кулинарного сайта yazikom.com Пример текста (рецепта), подлежащий редактированию: Творожная запеканка"Облако" Здравствуйте, уважаемые форумчане! Можно сказать это мой дебют . Так случилось, что в последнее время мне приходится следить за своим питанием - ...

    Тексты для сайта
    Редактирование и Корректура49 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Создание логотипа для Бювета
Елена - очень приятный заказчик! Рекомендую!
ПРЕКРАСНАЯ РАБОТА! БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ВЕЛИКОЛЕПНО!!!!
Ответный отзыв
vovasl
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Добавить страницы на сайт MODx
Заказчик четко поставил задачу, все возникающие вопросы разъяснены. Оплата вовремя, без задержек. Рекомендую.
Работа была выполнена бустро и качественно, раньше указанного срока. Профессионал своего дела. Цены абсолютно приемлемые. Буду обращаться еще. РЕКОМЕНДУЮ!!!!
Ответный отзыв
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Редактирование статей-рецептов
Только лучшие эмоции от работы с этим заказчиком! Плюс отличный человек!
Работа выполнена быстро, качественно и всрок. Никаких небыло замечаний. Стефания поняла меня с полу слова. Всем рекомендую! Буду обращаться еще! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа для Aqua Imperium
Очень приятная девушка и грамотный заказчик! Оплата, корректировки, обратная связь - все на высшем уровне. Буду рада сотрудничать в дальнейшем.
Сотрудничеством со Светланой ОЧЕНЬ довольна! Не смотря на то, что тема распространенная, общепризнанная, хотелось получить что-то особенное, интересное и запоминающееся. И мои надежды оправдались! Светлана не задавала лишних вопросов, поняла меня с полу слова. Соотношение цены и качества - великолепное! Сроки не были нарушены! Рекоменду Светлану ВСЕМ!!!! Буду еще не раз обращаться именно к ней! Еще раз СПАСИБО!!!
Ответный отзыв
tori222
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Редактирование статей-рецептов
Елена очень приятный и тактичный заказчик. Оплату производит сразу, быстро и четко. Дает понятное задание и всегда находиться на связи. Работать с ней одно удовольствие!
Не смотря на то, что у Виктории пока что мало отзывов, могу сказать всем-всем-всем: это ответственный человек, пишет легко, читаемо и интересно, ее статьи могут легко заинтересовать потенциального клиента. Соотношение цены и качества - великолепное! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ! И сама буду еще не раз обращаться! Еще раз спасибо за проделанную работу!
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