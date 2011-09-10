Необходимо сделать креативное, яркое, легко читаемое, правильное меню для кофейни. Только с опытом в подобной сфере. Возможно использование наших фото в меню.
- Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $120
Необходимо создать логотип для Бювета, т.е. для пункта по разливу и продажи очищенной воды. Под логотип будет разработан дизайн для раздела, который будет находиться на сайте starkava.ua Новый логотип должен сочетаться с логотипом и внешним видом сайта ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо создать логотип для Бювета, т.е. для пункта по разливу и продажи очищенной воды. Под логотип будет разработан дизайн для раздела, который будет находиться на сайте starkava.ua Новый логотип должен сочетаться с логотипом и внешним видом сайта ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
1.Необходимо добавить страницы на сайт MODx: "предыдущая" 1 2 3 4 5 .... "следующая" Необходимо чтобы выводилось по 10 новостей на странице. 2. Необходимо сделать случайное выпадение новостей в таких разделах как: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
В наличии 36 рецептов из интернета. Их необходимо переписать другими словами, изменить и название и сам текст, превратить из неуникального в уникальный, не меняя ингредиенты. Рецепты для сайта: starkava.ua , раздел http://starkava.ua/recepty (домашние рецепты). Важна ...Редактирование и Корректура2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Необходимо создать несколько интересных анимационных (или не анимационных) баннеров для сайта starkava.uaБаннеры9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим скрипт аудиоплеера (ввиде одной кнопки, как здесь: http://starkava.ua/kofe/muzyka) в котором можно указывать путь к файлу и без обращения к сторонеему серверу. Либо доработка уже существующего: http://starkava.ua/kofe/muzykaМузыка и Звукинет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо редактирование текстов (рецептов) для кулинарного сайта yazikom.com Пример текста (рецепта), подлежащий редактированию: Творожная запеканка"Облако" Здравствуйте, уважаемые форумчане! Можно сказать это мой дебют . Так случилось, что в последнее время мне приходится следить за своим питанием - ...Редактирование и Корректура49 заявокЗакрыт12 лет назад