Здравствуйте. Требуется копирайтер на проект по наполнению сайтов - Happywebmaster.ru. Обязанности: написание информационных статей на сайты по заданию с ключевыми словами. Статьи должны быть уникальными (от 95%), читаемыми, написанными простыми понятным языком. Объем среднестатистической статьи примерно ...