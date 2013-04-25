Ziky

Антон Кураков Ziky

 
38 летРоссия/Астрахань
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Copylancer - биржа статей и копирайтинга №1 в России

Copylancer - один из основных проектов группы компаний Mirafox (mirafox.com)

ICQ: 204945096, e-mail: [email protected], Skype: samopal-inc

  • Копирайтер на HappyWebmaster

    $500

    Здравствуйте. Требуется копирайтер на проект по наполнению сайтов - Happywebmaster.ru. Обязанности: написание информационных статей на сайты по заданию с ключевыми словами. Статьи должны быть уникальными (от 95%), читаемыми, написанными простыми понятным языком. Объем среднестатистической статьи примерно ...

    Написание статейСтатьи для сайта
    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад