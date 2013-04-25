$5000
Нужна команда программистов со знанием PHP + MySQL для долгосрочных проектов от 10 до 20 часов в сутки 5 дней в неделю.
Веб-программирование7 заявок
Закрыт
10 лет назад
Copylancer - один из основных проектов группы компаний Mirafox (mirafox.com)
ICQ: 204945096, e-mail: [email protected], Skype: samopal-inc
Нужна команда программистов со знанием PHP + MySQL для долгосрочных проектов от 10 до 20 часов в сутки 5 дней в неделю.
Здравствуйте. Требуется копирайтер на проект по наполнению сайтов - Happywebmaster.ru. Обязанности: написание информационных статей на сайты по заданию с ключевыми словами. Статьи должны быть уникальными (от 95%), читаемыми, написанными простыми понятным языком. Объем среднестатистической статьи примерно ...