$500
Срочно ищу 2 рерайтеров. Оплата – До 1 доллара, предлагайте свои цены! Работы предостаточно! Беру новичков, всему обучу. Условия: - грамотный русский язык - соображающая голова, а не слепой ...
Копирайтинг31 заявка
Закрыт
12 лет назад
Срочно ищу 2 рерайтеров. Оплата – До 1 доллара, предлагайте свои цены! Работы предостаточно! Беру новичков, всему обучу. Условия: - грамотный русский язык - соображающая голова, а не слепой ...
срочно нужно несколько авторов для долгосрочного сотрудничества. прошу людей, которые не понимают как проверять уникальность, которые не владеют грамотным русским языком, которые не знают где нужно ставить запятые и думают что знают лучше, чем заказчик ...