Maciej

Сергей Maciej

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ищу рерайтеров

    $500

    Срочно ищу 2 рерайтеров. Оплата – До 1 доллара, предлагайте свои цены! Работы предостаточно! Беру новичков, всему обучу. Условия: - грамотный русский язык - соображающая голова, а не слепой ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнители для качественного недорогого рерайта

    $250

    срочно нужно несколько авторов для долгосрочного сотрудничества. прошу людей, которые не понимают как проверять уникальность, которые не владеют грамотным русским языком, которые не знают где нужно ставить запятые и думают что знают лучше, чем заказчик ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад