Helena_Renard

Ренар Helena_Renard

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Sergey_Kupr
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
9 баллов
10 лет назад
Статьи с описаниями сюжетов на монетах России
Отличный копирайтер, приятно работать, рекомендую.
Отличный заказчик, всегда на связи, постановка задачи понятная, оплата в срок, сотрудничеством очень довольна!
Ответный отзыв
Amsaliona
Алёна 
33 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Рерайт
Хелена - замечательный копирайтер! Я невероятно довольна сотрудничеством и буду обращаться ещё.
Замечательный заказчик! Всегда на связи, четко ставит задачи, оплата вовремя, без задержек. На все вопросы и требуемые уточнения - мгновенный ответ. Доброжелательное и вежливое общение. Буду очень рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
xanadoo
Антон 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 отзывов
$10
10 баллов
12 лет назад
Написать 21 статью
Великолепный профессионал, грамотные и интересные тексты. К работе Хелена подошла со всей ответственностью и душой (что особенно актуально в условиях фриланса). В высшей степени рекомендую всем к сотрудничеству.
В высшей степени приятное и продуктивное сотрудничество; заказчик всегда на связи, оплата своевременная, задачи ставятся четко и грамотно. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
TopChan
Руслан 
42 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Работа по «Отечественным запискам» Свиньина
Работа сделана на очень высоком уровне.
Заказчик отличный! На связи в любое время суток, задания ставятся четко и понятно, оплата моментальная. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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Копирайтинг
3 отзыва
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $10
от 4 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $4от 2 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$4/час
от $4от 4 дней
нет рейтинга