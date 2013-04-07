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Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
10 лет назад
Отличный копирайтер, приятно работать, рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, постановка задачи понятная, оплата в срок, сотрудничеством очень довольна!
$50
10 баллов
11 лет назад
Хелена - замечательный копирайтер! Я невероятно довольна сотрудничеством и буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Всегда на связи, четко ставит задачи, оплата вовремя, без задержек. На все вопросы и требуемые уточнения - мгновенный ответ. Доброжелательное и вежливое общение. Буду очень рада дальнейшему сотрудничеству.
$10
10 баллов
12 лет назад
Великолепный профессионал, грамотные и интересные тексты. К работе Хелена подошла со всей ответственностью и душой (что особенно актуально в условиях фриланса). В высшей степени рекомендую всем к сотрудничеству.
Ответный отзыв
В высшей степени приятное и продуктивное сотрудничество; заказчик всегда на связи, оплата своевременная, задачи ставятся четко и грамотно. Рекомендую всем!
$15
10 баллов
12 лет назад
Работа сделана на очень высоком уровне.
Ответный отзыв
Заказчик отличный! На связи в любое время суток, задания ставятся четко и понятно, оплата моментальная. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Копирайтинг
3 отзыва
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $10
от 4 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $4от 2 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$4/час
от $4от 4 дней
нет рейтинга