Ищем копирайтера на постоянную работу. Задача: писать тексты о концертах. Автор должен отлично разбираться в музыке и музыкальных стилях, знать широкий спектр музыкантов и жанров музыки. Уметь отличать rap от rapcore, downtempo от chillout. ...
Наполнить фан-сайт про Кейт Мидллтон
Необходимо наполнить информационный фан-сайт о Кейт Миддлтон.
Разово 25-50 иллюстрированных статей.
Далее - наполнение новостями по факту их появления + ежемесячный дайджест событий.
Желательная стоимость контента 2$ за 1000 збп.
Требования к контенту - копирайт от 90% по адвего везде, где это возможно.
Язык сайта - русский.
Выбранный исполнитель
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