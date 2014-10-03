Наполнить фан-сайт про Кейт Мидллтон

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен26 заявок304 просмотра

Необходимо наполнить информационный фан-сайт о Кейт Миддлтон.

Разово 25-50 иллюстрированных статей.

Далее - наполнение новостями по факту их появления + ежемесячный дайджест событий.

Желательная стоимость контента 2$ за 1000 збп.

Требования к контенту - копирайт от 90% по адвего везде, где это возможно.

Язык сайта - русский.

11 лет назад
Artget
Андрей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

JTT
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
Очень доволен сотрудничеством! Получил умные, яркие и увлекательные статьи. Результат исключительно вдохновляет работать дальше!)
Андрей замечательный и вежливый работодатель! С ним очень легко и приятно работать, ТЗ четкие, темы креативные, оплата достойная и своевременная. Всем рекомендую сотрудничество с ним.

Заявки фрилансеров

JTT
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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