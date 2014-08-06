Требуется рерайт

Добрый день. Приму в команду опытного и грамотного копирайтера. Сейчас стоит задача рерайт сайта автосервиса с ключами под сео. Статей 10 шт. Обязательно общение голосом через скайп и быть в онлайне. Схема работы - оформление одной тестовой статьи, потом даю пул на весь сайт. Далее даем постоянные заказы.