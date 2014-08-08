Несколько статей на тему "Мода"

Было очень-очень приятно работать с Владиславом! 1) Приятное общение включало четкую постановку задачи и очень комфортные сроки 2) Оплата - достойная и точно в срок 3) Владислав всегда на связи, что очень выручило, когда возник вопрос. Коллеги, настоятельно рекомендую участвовать в проектах и вакансиях, публикуемых Владиславом! P.S. А я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится :)