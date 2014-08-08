Несколько статей на тему "Мода"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка153 просмотра

Написание 2-х статей по 2500 символов на тему "Мода" для интернет-магазина одежды.

Срок 3-4 дня.

Написание статей
11 лет назад
ermolaev
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Иляна отлично справилась с работой. Тексты на женскую тематику у нее получаются просто восхитительными!
Было очень-очень приятно работать с Владиславом! 1) Приятное общение включало четкую постановку задачи и очень комфортные сроки 2) Оплата - достойная и точно в срок 3) Владислав всегда на связи, что очень выручило, когда возник вопрос. Коллеги, настоятельно рекомендую участвовать в проектах и вакансиях, публикуемых Владиславом! P.S. А я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится :)

Заявки фрилансеров

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад