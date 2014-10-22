Исторические тексты по Турции

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Завершен16 заявок236 просмотров

Требуется написать несколько текстов по Мерсинской области Турции с иторическим уклоном. Полное ТЗ будет дано после выбора копирайтера. Просьба указать стоимость работы написания текста, исходя из 1 листа формата А4, шрифт 12

11 лет назад
miya_q
Елена 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

k-misharin
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$7
3 дня
Корректный, грамотный копирайтер, все сделал в срок.
Отличный заказчик! Ясное ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

k-misharin
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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