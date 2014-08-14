Документы для интернет-магазина

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Завершен4 заявки149 просмотров

Для интернет-магазина требуется разработать Пользовательское соглашение и Политику безопасности. Крайне желательно, чтобы эти документы не только соответствовали действующему законодательству, но и по-человечески нормально читались. Тексты, разумеется, должны быть уникальными. От заинтересованных в данной работе - сроки и стоимость, а также пример чего-то подобного, написанный вами (если есть). На все технические вопросы, связанные с интернет-магазином, готов ответить выбранному исполнителю.

11 лет назад
adsged
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$35
2 дня
Александра добросовестно отработала достаточно непростой материал. Результатом вполне доволен, потому - моя наивысшая оценка.
Спасибо большое, все отлично! Евгений замечательный заказчик, очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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