Документы для интернет-магазина

Для интернет-магазина требуется разработать Пользовательское соглашение и Политику безопасности. Крайне желательно, чтобы эти документы не только соответствовали действующему законодательству, но и по-человечески нормально читались. Тексты, разумеется, должны быть уникальными. От заинтересованных в данной работе - сроки и стоимость, а также пример чего-то подобного, написанный вами (если есть). На все технические вопросы, связанные с интернет-магазином, готов ответить выбранному исполнителю.