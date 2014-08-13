Рерайт текстов на тему: ремонт квартир

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Завершен28 заявок251 просмотр

Требуется сделать с сайта (в личку) рерайт текста на 100% уникальным с подстановкой ключевых слов которые дадим в личку. Всего 60 текстов (от 2000- 3000 символов). Цена по договоренности

11 лет назад
stigman
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Credo
38 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$50
5 дней
Андрей отлично выполнил задачу по рерайту: все тексты на 100% уникальны. Рекомендую!
Благодарю за четкое ТЗ и своевременную оплату.

Заявки фрилансеров

Credo
38 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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