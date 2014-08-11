Текст на Главную (1000 символов)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок274 просмотра

Нужен текст на Главную для сайта посвященному изготовлению и продаже Кованных изделий (Художественная ковка).

от Вас примеры выполненных работ и цена

11 лет назад
wdwdwd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$8
1 день
Хороший исполнитель, рекомендую.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, приятное общение, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
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